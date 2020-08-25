Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы, — указал Азаров в эфире телеканала «Наш».