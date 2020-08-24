СМИ: Ким Чен Ын в коме 

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын находится при смерти, заявил изданию The New York Post южнокорейский дипломат Чан Сон Мин. Так он объяснил выход на первый план в политической жизни страны младшей сестры руководителя КНДР Ким Ё Чжон.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 33-летняя Ким Ё Чжон получила часть полномочий председателя Госсовета КНДР: в частности, она в настоящее время ответственна за выстраивание отношений с Сеулом и Вашингтоном. Аналитики отмечают, что таким образом женщина фактически стала вторым лицом в Северной Корее.
Вывести Ким Ё Чжон на первый план политическую элиту КНДР вынудило предсмертное состояние Ким Чен Ына, заявил дипломат Чан Сон Мин, ранее являвшийся помощником южнокорейского президента.
«Я полагаю, что он в коме, но его жизнь не закончилась», — подчеркнул он.
По его словам, сегодня Северной Кореей управляет женщина, поскольку в стране не выстроена структура преемственности. При этом Ким Ё Чжон, уверяет дипломат, заняла лидирующую позицию, поскольку «вакуум» в руководстве государством затянулся.