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В Киеве назвали условие для снятия Украиной «водной блокады» Крыма 

Аргументы Недели и ещё 19 34 минуты назад
В Киеве назвали условие, при котором украинские власти могли бы снять «водную блокаду» Крыма. Глава делегации Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что вариант «возвращения» воды возможен только в случае гуманитарной катастрофы в Крыму, — сообщает kp.ru.
Но Кравчук в эфире «Украинского радио» подчеркнул, что украинская сторона готова будет возобновить подачу воды в Крым только для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз.
Политик отметил, что на полуострове живут украинцы.

«Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но не промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное — мы в жизни никогда на это не пойдем», — заявил Кравчук.

Отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли в этом случае доставлять воду крымчанам в бочках, Кравчук сказал: «Пока этот вопрос не решен, и я не являюсь специалистом в нем. Говорят, что там есть возможность дать воду людям». Украина перекрыла Северо-Крымский канал после того, как Крым присоединился к РФ в 2014 году.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее пообещал дать воду Крыму в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения. Он, как и Кравчук сейчас, отметил, что подача воды для крымской промышленности невозможна.
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Комментарии 13
В мире , Видео , Денис Шмыгаль , Леонид Кравчук , Комсомольская правда , Республика Крым
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