Соперник Трампа захотел ударить по богатым 

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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден захотел ударить по богатым и поднять налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч долларов в год (около 29 миллионов рублей). Он пойдет на такой шаг в случае своей победы, рассказал политик в интервью телеканалу ABC.

«Настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей. Богатые должны вносить свою справедливую долю», — сказал соперник Дональда Трампа.

Никаких новых налогов не будет взиматься с тех, кто зарабатывает меньше этой суммы, отметил Байден.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп, согласно опросам, имеет чуть меньшую поддержку, чем Байден.