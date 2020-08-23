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Байден ответил на претензии Трампа к своему возрасту 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Байден ответил на претензии Трампа к своему возрасту
Фото: globallookpress.com
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что преклонный возраст не помешает завоевать главный руководящий пост страны.
Ранее американский лидер Дональд Трамп усомнился в том, что Байден сможет править. По его словам, ему помешает возраст.

Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите, — подчеркнул политик в интервью телеканалу ABC.

Он добавил, что готов пойти и на второй срок, если победит в ноябре.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.
Как писал NEWS.ru ранее, журналисты из США и Канады обнаружили, что Джо Байден позаимствовал «свою» речь у канадских политиков. Сообщается, что Джо Байден произнёс: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы». Похожие фразы произнесли ранее два канадских политика.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , телеканал АВС , США
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