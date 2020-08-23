Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Протестующие подошли к резиденции Лукашенко 

Майк Габриелян 44 минуты назад
В Минске участники акции протеста подошли к резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание TUT.BY.
Возле Дворца дорогу им преградили силовики. В оцеплении стоят бойцы ОМОН со щитами, солдаты военной части 3214, милиция.
Они вооружены гранатометами ГМ-94. На месте развернули комплексы «Рубеж» с поднятыми щитами, водометы с бульдозерными отвалами.
К резиденции президента прилетел вертолет. В белорусских соцсетях уверены, что на нем эвакуируют Александра Лукашенко.

«Лукашенко покидает Дворец на вертолёте прямо в эти секунды!», — пишет канал NEXTA.

К резиденции стягивают бронеавтомобили и БТРы. В Telegram-каналах призывают людей не провоцировать конфликты и не подходить к оцеплению
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
Ранее «Рамблер» сообщал, что министр обороны Белоруссии описал сценарий смены политического курса.
В мире , Видео , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Раскрыты подробности гибели повешенного в лесу белоруса
Собчак шокировали фото больницы, где лежал Навальный
Собчак шокировали фото больницы, где лежал Навальный
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение