Протестующие подошли к резиденции Лукашенко 

В Минске участники акции протеста подошли к резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание TUT.BY.
Возле Дворца дорогу им преградили силовики. В оцеплении стоят бойцы ОМОН со щитами, солдаты военной части 3214, милиция.
Они вооружены гранатометами ГМ-94. На месте развернули комплексы «Рубеж» с поднятыми щитами, водометы с бульдозерными отвалами.
К резиденции президента прилетел вертолет. В белорусских соцсетях уверены, что на нем эвакуируют Александра Лукашенко.
«Лукашенко покидает Дворец на вертолёте прямо в эти секунды!», — пишет канал NEXTA.
К резиденции стягивают бронеавтомобили и БТРы. В Telegram-каналах призывают людей не провоцировать конфликты и не подходить к оцеплению
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