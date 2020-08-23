В Евросоюзе сравнили Лукашенко и Мадуро 

Боррель подчеркнул, что Евросоюз не признает легитимность их избрания, но вне зависимости от этого Европе нужно "иметь с ними дело".

В то же время политик подчеркнул, что нельзя сравнивать Белоруссию и Украину.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.