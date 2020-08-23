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Белоруссия в огне. Главное

В Евросоюзе сравнили Лукашенко и Мадуро 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Евросоюзе сравнили Лукашенко и Мадуро
Фото: AP
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, пишет газета El Pais.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз не признает легитимность их избрания, но вне зависимости от этого Европе нужно "иметь с ними дело".
В то же время политик подчеркнул, что нельзя сравнивать Белоруссию и Украину.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии 2
В мире , Николас Мадуро , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС , Венесуэла
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