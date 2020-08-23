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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко с автоматом прибыл в свою резиденцию 

Майк Габриелян и ещё 31 16 минут назад
Вооруженный автоматом Калашникова президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию. После приземления он вышел из геликоптера в бронежилете и с автоматом в руках. Видео опубликовало издание TUT.BY.
Ранее в белорусских соцсетях также выложили видео с вертолетом над резиденцией президента. Но оппозиционеры были уверены, что на нем эвакуируют Александра Лукашенко.
Протестующие подошли к резиденции Лукашенко
В Минске сегодня прошли несколько многотысячных манифестаций в разных частях города. К вечеру толпа двинулась к резиденции президента Лукашенко. Но дорогу ей преградили отряды ОМОН, усиленные спецтехникой.
Как передает ТАСС, митингующие не стали подходить вплотную к цепям силовиков. Они остановились в нескольких метрах и принялись скандировать: «Уходи!»
В это время над манифестантами и пролетел вертолет с президентом на борту.
Через некоторое время основная часть манифестантов развернулась, и двинулась обратно к центру города.
Ранее «Рамблер» сообщал, что министр обороны Белоруссии описал сценарий смены политического курса.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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