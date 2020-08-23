Лукашенко с автоматом прибыл в свою резиденцию 

Вооруженный автоматом Калашникова президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию. После приземления он вышел из геликоптера в бронежилете и с автоматом в руках. Видео опубликовало издание TUT.BY

Ранее в белорусских соцсетях также выложили видео с вертолетом над резиденцией президента. Но оппозиционеры были уверены, что на нем эвакуируют Александра Лукашенко.

В Минске сегодня прошли несколько многотысячных манифестаций в разных частях города. К вечеру толпа двинулась к резиденции президента Лукашенко. Но дорогу ей преградили отряды ОМОН, усиленные спецтехникой.

Как передает ТАСС , митингующие не стали подходить вплотную к цепям силовиков. Они остановились в нескольких метрах и принялись скандировать: «Уходи!»

В это время над манифестантами и пролетел вертолет с президентом на борту.

Через некоторое время основная часть манифестантов развернулась, и двинулась обратно к центру города.