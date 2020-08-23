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Минске началась очередная общенациональная акция протеста под названием «Марш новой Беларуси». Сторонники оппозиции собираются в центре столицы на площади Независимости.

Отмечается, что к месту мероприятия стягиваются и сотрудники силовых структур. Между тем, в разных районах города проходят акции в поддержку президента Александра Лукашенко

По всей стране продолжаются волны протестов и забастовки. Они начались после того, как власти озвучили результаты выборов главы государства. Согласно официальным данным, Лукашенко одержал уверенную победу.

Оппозиция считает, что результаты подтасованы и на самом деле выиграла Светлана Тихановская

Министерство обороны Белоруссии сделало заявление, что из-за текущей ситуации в республике берет под свою охрану монументы и памятники.

Сообщение В Минске начался «Марш новой Беларуси» появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".