Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Минске начался «Марш новой Беларуси» 

Общественная служба новостей 6 минут назад
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
Фото: Телеграм-канал Nexta Live
В Минске началась очередная общенациональная акция протеста под названием «Марш новой Беларуси». Сторонники оппозиции собираются в центре столицы на площади Независимости.
Отмечается, что к месту мероприятия стягиваются и сотрудники силовых структур. Между тем, в разных районах города проходят акции в поддержку президента Александра Лукашенко.
В Минск стягивается военная техника
По всей стране продолжаются волны протестов и забастовки. Они начались после того, как власти озвучили результаты выборов главы государства. Согласно официальным данным, Лукашенко одержал уверенную победу.
Оппозиция считает, что результаты подтасованы и на самом деле выиграла Светлана Тихановская.
Министерство обороны Белоруссии сделало заявление, что из-за текущей ситуации в республике берет под свою охрану монументы и памятники.
Сообщение В Минске начался «Марш новой Беларуси» появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
Видео дня. Тигр вышел к рыбакам и украл у них ведро
Общественная служба новостей: последние новости
Стало известно о тяжелом состоянии Тимошенко из-за коронавируса Стало известно о тяжелом состоянии Тимошенко из-за коронавируса Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его другом Лукашенко поблагодарил Путина и назвал его другом В Минске начался «Марш новой Беларуси» В Минске начался «Марш новой Беларуси»
Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Лукашенко готовится к разделу Белоруссии
04:31
Лукашенко готовится к разделу Белоруссии
В мире СНГ
Лавров: Запад расчертит Белоруссию по своим лекалам
00:15
Лавров: Запад расчертит Белоруссию по своим лекалам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение