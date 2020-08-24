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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла 

Lenta.ru и ещё 35 1 час назад
Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла
Фото: slovakia.mfa.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который публично поддержал проходящие в стране акции протеста. Об этом сообщает БЕЛТА.
С какими формулировками Лещеня освобожден от должности, агентство не уточняет. Ранее он заявил, что планирует подать в отставку и вернуться в Белоруссию.
16 августа Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на протесты после выборов президента.

«Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.

Он выразил солидарность с протестующими, чтобы их голос был услышан.
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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Комментарии 3
В мире , Политика , СНГ , Игорь Лещеня , Александр Лукашенко , Словакия
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