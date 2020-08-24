Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла 

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С какими формулировками Лещеня освобожден от должности, агентство не уточняет. Ранее он заявил, что планирует подать в отставку и вернуться в Белоруссию.

16 августа Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на протесты после выборов президента.

«Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан», — заявил дипломат.

Он выразил солидарность с протестующими, чтобы их голос был услышан.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.