Как День независимости расколол Украину

Украина отмечает 29-ю годовщину Дня независимости. В прошлом году правительство Владимира Зеленского отменило проведение военного парада, в связи с чем националистические силы провели «Марш защитников». В этом году ситуация повторилась — Петр Порошенко обратился к участникам марша, а лидеры националистических движений повторили свои требования к власти по Донбассу. Поводов для их недовольства становится все больше, одним из них стала история с задержанием россиян в Минске

24 августа Украина отмечает 29-й День независимости. Глава государства Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с Софийской площади в Киеве . Параллельно с этим по улицам столицы проходил «Марш защитников Украины» — альтернативное мероприятие, в котором приняли участие ветераны и украинские националисты. К ним на Европейской площади обратился экс-президент Петр Порошенко.

День Независимости стал показателем раскола в украинском обществе в прошлом году, когда после победы Владимира Зеленского в стране полностью сменилось руководство. Тогда и было принято решение отменить военный парад, а средства для его организации направить на выделение пенсий ветеранам.

По указу Зеленского, демонстрация военной техники была заменена на «Шествие достоинства». Однако этот жест вызвал возмущение среди сторонников предыдущей власти, ее представителей и националистов. Они и провели альтернативный «Марш защитников».

В прошлом году марш прошел без участия Петра Порошенко.

На этот раз экс-президент возглавил одну из колонн и обратился к участникам мероприятия. Так, украинцы в День Независимости могли наблюдать сразу два заявления — от нынешнего президента и предыдущего главы государства. Акценты в своих обращениях Зеленский и Порошенко расставили по-разному, с оглядкой на свои политические преимущества, приоритеты и, конечно, свой электорат.

Глава государства выстроил свою речь вокруг стремления к миру — ключевое его обещание, приведшее к победе на президентских выборах — и его личных достижениях на этом направлении.

«Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе. Так, перед нами встало много новых вызовов. Но сегодня — 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней, как не плачут мамы. 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: «Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой».

Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о «тишине». Они ответили:

«Мы слышим не новость. Мы слышим тишину», — заявил Зеленский.

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

Также президент Украины призвал жителей страны к сплоченности и единству — еще один ключевой инструмент его риторики, без которого не проходит ни одно его обращение к народу.

«Это день, когда у 65 миллионов украинцев на планете большой праздник. День рождения нашей мамы. Независимой Украины, — заявил он. — Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности — мы братья и сестры. Мы все — дети Украины. И никому не дадим шанса посеять между нами раздор».

Патриотизм стал опорой и в риторике предшественника Зеленского, однако экс-президент использует эту тему совсем иначе, ориентируясь на националистическую часть общества — свой электорат.

«Сердце наполняется радостью, когда видишь море людей, которых сегодня Зеленский попросил не путаться у него под ногами. Они пошли не на официальное шапито, а на волелюбный марш. Тут собрались настоящие защитники. Аплодисменты вам», — заявил Порошенко.

Среди своих достижений на посту президента, политик назвал «независимость» страны от России, а также выразил уверенность, что Украина вступит в состав Евросоюза , правда, «не при этой власти». В ответ участники марша начали кричать: «Зелю геть!», на что Петр Порошенко ответил: «Не могу с этим не согласиться».

До начала марша не было ясно, появится ли экс-президент в числе его участников. Однако, в отличие от прошлогоднего Дня независимости, ситуация несколько изменилась для Порошенко. Прошлую годовщину он встречал спустя несколько месяцев после своего поражения на выборах, триумфа Зеленского и его «Слуги народа». Представители предыдущей власти на некоторое время затихли в такой обстановке. И хотя националистические настроения присутствовали на тот момент в той же мере, что и сейчас, фон, на котором Украина отмечает День Независимости сегодня, все же изменился и в украинском обществе ходят разговоры о готовящемся реванше Порошенко и националистов.

Часть «Марша защитников» дошла на здания офиса президента, где также прозвучали антиправительственные и националистические заявления.

Требования лидеров движения не изменились — они настаивают на недопустимости выполнения ключевых пунктов минских соглашений — предоставления Донбассу особого статуса, провед