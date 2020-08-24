Зеленский поддержал новый нормандский саммит

Такое заявление он сделал в ответ на слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который в ходе встречи с политиком выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» придаст импульс выполнению решений парижской встречи.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.