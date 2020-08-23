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Белоруссия в огне. Главное

Зеленский дал совет Лукашенко как успокоить протестующих 

ИА Regnum и ещё 13 4 часа назад
Зеленский дал совет Лукашенко
Фото: Reuters
Ряд советов как успокоить протестующих дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко президент Украины Владимир Зеленский 22 августа в ходе интервью телеканалу Euronews.
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По словам президента Украины, на месте Лукашенко для урегулирования ситуации в стране он бы провёл повторные выборы, принял бы в них участие сам и обязательно пригласил бы международных наблюдателей.

«Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели — я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте», — такое заявление сделал Зеленский в эфире Euronews. Владимир Зеленский

Украинский президент добавил, что, по его мнению, если бы Лукашенко выиграл выборы — это была бы его победа. А если бы выиграл кто-то другой, значит, это был бы кто-то другой.

«Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — пояснил свою точку зрения Зеленский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту Украины Зеленскому в рамках подготовки к местным выборам и учитывая его любовь к нестандартным пиар-ходам дали совет побыть немного ассинезатором, водителем маршрутки, дояркой и акушером.
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В мире , Белоруссия в огне , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , ИА REGNUM
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