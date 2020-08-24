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В США запланировали помирить Сербию и Косово 

Профиль и ещё 4 1 час назад
В США запланировали помирить Сербию и Косово
Фото: John Pryke / Reuters
Руководство США планирует провести в Вашингтоне 4 сентября переговоры между президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косово Авдулахом Хоти. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что прогресс в решении экономических вопросов, включая создание рабочих мест и ускорение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса», — заявили в Белом доме.

Переговоры планировалось провести еще 27 июля, однако президент непризнанной республики Хашим Тачи отказался ехать в Вашингтон из-за выдвинутых против него обвинений в совершении военных преступлений.
Сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость в 2008 году. Россия и ряд других государств не признают Косово независимым государством.
Ранее сообщалось, что Сербия приобрела у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1». Сербия является крупнейшим импортёром российского военной техники в Европе.
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В мире , США , Сербия
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