Полуголый король: как живет правитель Таиланда

Нынешний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн с состоянием в 56 миллиардов евро считается одним из самых богатых монархов мира. Он стал любимцем бульварных газет задолго до восшествия на престол. Мировые СМИ публиковали новости о его пышных свадьбах, громких разводах, шумных вечеринках, кутежах и разного рода чудачествах. Так, в самый разгар пандемии коронавируса монарх улетел из родного королевства в Германию, чтобы самоизолироваться на престижном горнолыжном курорте в окружении 20 наложниц. Подробности жизни одного из самых экстравагантных королей — в материале «Ленты.ру» из цикла о роскошной жизни правителей всех времен и народов.

«Десятый король династии Чакри принесет с собой хаос и закат государства», — гласит древнее тайское пророчество.

Десятым по счету монархом оказался Маха Вачиралонгкорн.

Хотя роль короля в Таиланде — церемониальная, в народе его принято любить и чествовать. Это объясняется как тысячелетней привычкой, так и самым строгим в мире законом об оскорблении правящей династии. Однако последние десятилетия большинство тайцев мечтают, чтобы на трон взошел кто угодно, только не Вачиралонгкорн.

Авторитет его отца Пумипона, короля Рамы XI, правившего страной 70 лет, был непререкаемым (он считался спасителем нации), а Вачиралонгкорн еще в юности прослыл буйным и неуемным, к тому же безудержным ловеласом. О кронпринце ходила слава как о человеке, который не терпит отказа от женщин. Считалось, что если он смотрит на понравившуюся ему девушку дольше пяти секунд — значит, скоро к ней придут его помощники и будут настоятельно просить посетить покои наследника престола.

«Принцесса стояла на коленях в стрингах и ела торт из одной тарелки с пуделем»

Нынешний монарх был женат четыре раза и три раза разводился. Первый раз его насильно женили на кузине Соамсавали. Она была девушкой полной и недалекой. Неудивительно, что принудительная женитьба не остудила пыл любвеобильного принца. На бумаге этот брак продлился дольше остальных, однако с супругой Маха почти не жил. Практически сразу после свадьбы он приблизил к себе актрису Ювадхиду, которая родила ему пятерых детей.

После развода его первая жена сохранила титул принцессы и осталась жить при дворе. Кронпринц женился на любовнице, но идиллия продлилась недолго — Ювадхида бежала из Таиланда и увезла с собой детей. А кронпринц, публично обвинив Ювадхиду в измене с маршалом авиации, отослал во все посольства и в газеты Бангкока ее фотографии в голом виде.

Принц стал все чаще появляться в барах в компании полуобнаженных женщин, а на официальных мероприятиях — в обществе бывшей жены Соамсавали. В 2001 году наследник тайского престола женился вновь, его избранницей стала бывшая официантка, которую после заключения брака с кронпринцем стали называть принцессой Срирасми Сувади.

В это время в СМИ просочилось видео с вечеринки, которую принц устроил в честь дня рождения своей собачки, что наделало немало шуму при дворе. В видеоролике запечатлена принцесса в одних стрингах, которая стоит на коленях у кресла Вачиралонгкорна и ест праздничный торт из одной тарелки с пуделем.

Пуделя по кличке Фу-Фу принц завел в 1998 году. Псу пошили китель и возвели в ранг маршала авиации. Когда собака умерла в 2015 году, Маха объявил четырехдневный траур и организовал ей почетные похороны.

Трепетное отношение принцессы Срирасми Сувади к Фу-Фу не помогло спасти брак: супруги развелись в 2014 году. Кронпринц не только лишил бывшую жену всех титулов, но и запретил ей видеться с сыном.

Пять лет спустя, уже после смерти отца, Вачиралонгкорн вновь женился. На этот раз его избранницей стала стюардесса Сутхида. Мировые СМИ облетел снимок, на котором королева лежит ничком у ног августейшего супруга.

Через несколько месяцев после свадьбы король Рама X завел официальную любовницу по имени Нирамон Оунпром, которой даровал звание главного маршала авиации. Впрочем, и эти отношения продлились недолго: в октябре 2019 года он уволил свою официальную наложницу, обвинив ее в чрезмерных амбициях и неблагодарности.

Принц-гангстер

В прессу просачивались и другие новости о Вачиралонгкорне. В начале 1980-х принца часто замечали в компании друзей-бизнесменов с сомнительной репутацией. В народе будущего правителя прозвали «принцем-гангстером», ходили слухи, что он жестоко обращается со слугами и с наложницами.

"Мой сын — хороший мальчик, но он немного донжуан. Девушки находят его интересным, а он их — еще более интересными. Если подданные Таиланда считают его поведение неподобающим, то он должен либо сам измениться, либо отказаться от прав на престол", — мать Вачиралонгкорна, королева Сирики.

Король Пумипон как мог пытался обуздать характер сына и даже урезал деньги на его содержание. Но это не помогало — сменявшие друг друга премьер-министры Таиланда и высокопоставленные военные пытались получить расположение будущего монарха, одаривая его землями, деньгами и титулами, а также оплачивая его гигантские карточные долги. Он получил собственный самолет F-16, стал маршалом авиации, флота и армии.

Тогда монарх отправил сына в США — учиться на военного летчика. Пилотирование стало еще одной страстью будущего монарха. После учебы в Соединенных Штатах отец отправил сына в Королевский оборонный колледж Великобритании. Сначала Вачиралонгкорн учился неплохо, но потом с головой окунулся в шумные вечеринки.

Вернувшись домой, наследник престола продолжал жить на широкую ногу. Он заказывал еду из ресторана «Тайское королевство» — заведения, которое находится в Великобритании, а коробки с яствами доставляли ему «Тайскими авиалиниями». А пиццу будущий монарх заказывал только в Италии.

Из европейских городов кронпринц больше всего полюбил Мюнхен. Здесь он обзавелся резиденцией на озере Штарнбергер-Зее стоимостью 12 миллионов долларов и завел гараж с роскошными автомобилями. Снимки этих машин регулярно появлялись на страницах немецких таблоидов.

Linh Pham / Getty Images /// Коронация Махи Вачиралонгкорна в Бангкоке, 5 мая 2019 года

В июле 2016 года в баварской столице Вачиралонгкорн сошел с трапа Boeing 737 полуголым.

«Возможно, мало кто мог представить себя, что крон-принц Таиланда будет выглядеть именно так: на 63-летнем мужчине были джинсы с низкой посадкой, короткий топ без рукавов, практически не прикрывающий его многочисленные татуировки, и сандалии. В руках он держал очередного белого пуделя. Его верх выглядел так, как будто он украл его из гардероба своей спутницы, чтобы показать как можно больше тату. Хотя она тоже не особо считается с правилами этикета. На ней был яркий топ, узкие джинсы и высокие каблуки», — описывали немецкие СМИ внешний вид будущих короля и королевы Таиланда.

Как потом стало известно, Маха и его супруга приехали на шоппинг. Повсюду пару сопровождала охрана принца — 30 человек, одетые в строгие деловые костюмы.

Фотографии внешнего вида будущего главы государства облетели мировую прессу. В самом Таиланде об этом едва узнали. Ролик, на котором будущий монарх разгуливает по зданию аэропорта, запретили, а в тайском Facebook его и вовсе заблокировали. Местное правительство посчитало это видео оскорбительным для короля и противоречащим законам страны, которые не разрешают критиковать монархию.

Bild / Вачиралонгкорн прогуливается по зданию аэропорта в кроп-топе

Впрочем, несмотря на это, через год, уже будучи королем, Маха вновь прилетел в Мюнхен в таком же виде —топе и полуспущенных джинсах. Власти королевства в очередной раз потребовали от Facebook удалить «все посты с неприличными изображениями короля», несмотря на то, что они уже успели собрать миллионы просмотров.

На роскошном карантине

Отец Вачиралонгкорна очень надеялся, что сын остепенится, взойдя на престол. Коронация Рамы Х состоялась спустя три года после смерти отца, в мае 2019-го. Первое, что сделал новый монарх, — в очередной раз женился и внес поправки в законодательство, получив таким образом официальное право заводить наложниц.

Помимо этого, он усилил контроль в сфере финансов — получил доступ к Бюро по управлению состоянием короны, активы которого оцениваются в 30 миллиардов долларов. Добившись всего этого, тайский король стал пропадать в Европе.

В разгар пандемии коронавируса Маха Вачиралонгкорн отправился на один из баварских курортов в компании 20 наложниц. Для своей свиты он арендовал отдельный отель. Местные власти сделали для монарха исключение — остальные гостиницы были закрыты.

Король, поселившийся в резиденции на озере Штарнбергер-Зее вместе со своим гаремом, наслаждался двумя ресторанами, полем для гольфа и крытым бассейном, спа-салоном, баром, кафе и лаундж-зоной. Впрочем, одной Баварией правитель не ограничивался, а летал на собственном самолете в Гамбург, поскольку там меры по сдерживанию пандемии были менее жесткими.

Пока Вачиралонгкорн в обществе своих спутниц отдыхал в Германии, его супруга отдыхала в роскошном отеле в Швейцарии. Такой карантин правящей семьи возмутил многих тайцев. Хотя в стране запрещено критиковать монарха (за это грозит тюремное заключение сроком до 15 лет), подданные стали выражать недовольство в Twitter, запустив для этого хештег #Зачемнамкороль.

Многие эксперты считают, что столь экстравагантное поведение главы государства может настроить подданных против монархии и усилить позиции сторонников республиканского строя.