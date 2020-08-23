В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост

Движение пешеходов и транспорта по Тауэрскому мосту в британской столице было приостановлено из-за технической неисправности.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Инцидент произошёл около 19:00 мск 22 августа. Мост оказался заблокирован в поднятом состоянии, на место происшествия прибыли технические службы, однако специалистам потребовалось больше часа, чтобы восстановить работу моста.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что произошедшее вызвало хаос на дорогах столицы. Отмечается, что после починки моста движение автомобилей по нему всё равно было ограничено.

Тауэрский мост в настоящее время закрыт для движения, но открыт для пешеходов. Механики ремонтируют мост. Найдите альтернативные маршруты, — предупредила горожан лондонская полиция.