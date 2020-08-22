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Белоруссия в огне. Главное

Министр обороны Белоруссии описал сценарий смены политического курса 

Lenta.ru 58 минут назад
Появился сценарий смены политического курса в Белоруссии
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предположил, что действия силовиков по «стабилизации обстановки» в стране могут быть использованы внешними силами для смены политического курса. Об этом он заявил в субботу, 22 августа, на совещании с участием президента страны Александра Лукашенко в Гродно, передает «Интерфакс».
По его мнению, работа силовиков может быть представлена оппонентами режима Лукашенко как геноцид собственного народа и использована в качестве предлога для смены политического курса Белоруссии силовым путем.
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Такой сценарий возможен в первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от государственной границы, убежден министр. Для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенных из Германии на авиационную базу Ласк в Польше.

«Подлетное время к госгранице составляет около 22 минут», — напомнил он.

Ранее Хренин допустил применение военными оружия против протестующих. Также министр не исключил сценария, при котором Белоруссия окажется в состоянии гражданской войны.
В Белоруссии уже вторую неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , Армия , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Интерфакс , Гродно
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