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Белоруссия в огне. Главное

Оппозиция Беларуси представит план по свержению Лукашенко 

Ura.Ru и ещё 2 55 минут назад
Оппозиция Белоруссии готовит план по свержению Лукашенко
Фото: globallookpress.com
План дальнейших действий белорусской оппозиции представят 23 августа. Об этом в субботу рассказал один из участников Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

«Все ждут конкретных действий. Завтра мы озвучим наши предложения по дальнейшим шагам. Это будет определенный правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства», — заявил Латушко на встрече с митингующими на площади независимости, его слова приводит ТАСС.

Он не стал раскрывать, какие именно шаги собирается предпринять оппозиция, но добавил, что они коснутся каждого жителя Белоруссии.
По его словам, на их эффективность повлияет, одобрит ли общество эти предложения.

«Если это заакцептируют люди, которые живут в регионах, в белорусских городах, тогда это будет реально».

Если же план не найдет поддержку жителей страны, совет будет думать о других инициативах.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Митингующие не согласны с результатами голосования, согласно которому победил действующий президент Александр Лукашенко. Против в том числе выступили и рабочие крупных предприятий — «Беларуськалий», «Белаз» и других. В ответ глава республики распорядился закрыть бастующие заводы с 24 августа, передает «Национальная служба новостей».
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Комментарии 6
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Павел Латушко , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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