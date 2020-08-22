Оппозиция Белоруссии готовит план по свержению Лукашенко

План дальнейших действий белорусской оппозиции представят 23 августа. Об этом в субботу рассказал один из участников Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко

«Все ждут конкретных действий. Завтра мы озвучим наши предложения по дальнейшим шагам. Это будет определенный правовой алгоритм действий, строго в рамках законодательства», — заявил Латушко на встрече с митингующими на площади независимости, его слова приводит ТАСС.

Он не стал раскрывать, какие именно шаги собирается предпринять оппозиция, но добавил, что они коснутся каждого жителя Белоруссии.

По его словам, на их эффективность повлияет, одобрит ли общество эти предложения.

«Если это заакцептируют люди, которые живут в регионах, в белорусских городах, тогда это будет реально».

Если же план не найдет поддержку жителей страны, совет будет думать о других инициативах.