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Белоруссия в огне. Главное

«Без предупреждения»: Лукашенко дал приказ военным 

Майк Габриелян 15 минут назад
«Без предупреждения»: Лукашенко дал приказ военным
Фото: EPA / ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения, если кто-то нарушит государственную границу на западном направлении. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил избранный президент во время поездки на военный полигон в Гродно.

Лукашенко сопровождал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Именно ему глава государства адресовал свой приказ.
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Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ.
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В мире , Армия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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