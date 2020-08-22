«Без предупреждения»: Лукашенко дал приказ военным 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения, если кто-то нарушит государственную границу на западном направлении. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил избранный президент во время поездки на военный полигон в Гродно.
Лукашенко сопровождал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Именно ему глава государства адресовал свой приказ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ.