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Белоруссия в огне. Главное

В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории 

Газета.Ru и ещё 9 59 минут назад
Польша оправдалась перед Белоруссией
Фото: Reuters
Глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша не намерена нарушать территориальную целостность Белоруссии, передает ТАСС.
Польша последовательно отстаивает главенство международного права в отношениях между государствами на международной арене, отметил Щерский, добавив, что фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств.
По словам политика, республика защищает данный принцип и реализует его в своей внешней политике.

"Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства", — заключил Щерский, подчеркнув, что таких намерений у польской стороны нет.

"Варшава не отступится": новое испытание для России
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения поворных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии 1
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , ИТАР-ТАСС , Польша
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