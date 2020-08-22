Украина разругалась с Финляндией из-за Крыма

Карта, где Крым был обозначен как часть России в утреннем эфире финского телевидения, вызвала возмущение посольства Украины Финляндии . Дипмиссия выразила протест.

Отмечается, что карта была показана во время эфира государственной телерадиовещательной корпорации YLE. На её фоне проходило интервью президента страны Саули Ниинистё.

В протесте посольства Украины дипломаты обратили внимание телеканала, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году.

Требуем поменять карту, — цитирует РИА Новости украинских дипломатов.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».