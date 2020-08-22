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Белоруссия в огне. Главное

«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ 

Майк Габриелян и ещё 15 14 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чего боялся в ходе протестов оппозиции, и горячо поблагодарил президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.
После митинга в Гродно журналисты спросили у Лукашенко, почему он «так долго не выходил к своим людям». Он ответил, что боялся столкновений между оппозиционерами и своими сторонниками.

«Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали, и должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что «сошёлся во мнении» с Путиным по поводу ситуации в республике.
Лукашенко приготовился к войне
Ранее «Рамблер» сообщал, что Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан».
В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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