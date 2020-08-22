«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ 

После митинга в Гродно журналисты спросили у Лукашенко, почему он «так долго не выходил к своим людям». Он ответил, что боялся столкновений между оппозиционерами и своими сторонниками.

«Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали, и должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что «сошёлся во мнении» с Путиным по поводу ситуации в республике.