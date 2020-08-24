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Белоруссия в огне. Главное

Оценено число участников акций протеста в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 32 28 минут назад
Число участников акций протеста в Белоруссии, которые начались у Дома правительства на площади Независимости, по различным оценкам СМИ составило от 150 до 250 тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
Часть протестующих после нескольких часов на площади отправилась к стеле «Минск — город-герой», возле которой были развернуты армейские подразделения. После чего некоторые из них выдвинулись по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости — рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Там они скандировали «Уходи», «Уволен», держали флаги и плакаты с различными лозунгами, однако спустя некоторое время развернулись и пошли обратно.
В МВД Белоруссии сообщили, что во время протестных акций в Минске задержаний и чрезвычайных происшествий не было. Представители ведомства также пообещали уточнить информацию по всей стране к утру понедельника.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился Лукашенко. Однако местные СМИ опубликовали видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна демонстрантов остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг резиденции.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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