В протестах в Мали увидели "российский след"

Лидеры военного мятежа в Мали Малик Диав и Садио Камара проходили военную подготовку в России , об этом написали американские журналисты со ссылкой на анонимные источники в Мали.

Фото: Habib Kouyate/Xinhua/Global Look Press Habib Kouyate/Xinhua/Global Look Press

Издание Daily Beast ссылается на неких офицеров в звании полковника и лейтенанта. Они не участвовали в военном перевороте в Мали.

Генерал Диав и полковник Камара в начале 2020 года будто бы уезжали в Москву , где проходили курс военной подготовки. Якобы эти курсы спонсировались «российскими вооружёнными силами». Малийские военные вернулись на родину примерно за неделю до переворота, утверждают журналисты. Нет никакого официального подтверждения этой информации.

Эти двое провели много времени в России, и в течение нескольких дней после возвращения они легко и успешно совершили переворот, — заявил неназванный военный в звании лейтенанта.

По словам малийского полковника, о поездке военных знали только близкие к ним люди, планирующие захват власти.

NEWS.ru писал, что мятежники создали национальный комитет спасения народа. Его главой стал полковник Ассими Гоита. СМИ сообщали, что он участвовал в ежегодных учениях Flintlock, которые организуют вооружённые силы США.