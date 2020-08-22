Миру грозит катастрофа «библейских масштабов»

Он также добавил, что голод в мире уже «находится на заоблачном уровне», и призвал немедленно начать действовать, чтобы «от последствий недоедания» не страдали дети, и не умирали люди. Бисли назвал главную задачу ВПП — обеспечить продовольствием 138 миллионов человек в 2020 году, назвав это крупнейшей гуманитарной операцией в истории. Для реализации помощи потребуется 4,9 миллиарда долларов в ближайшие шесть месяцев. Такая сумма необходима, чтобы «продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», что для многих их этих государств «единственная надежда на выживание».