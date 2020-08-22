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Белоруссия в огне. Главное

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ruиещё 2
50 минут назад
Комментарии17
Такое мнение выразил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли в интервью ТАСС.
Миру грозит катастрофа «библейских масштабов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его словам, на осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти пять миллиардов долларов в ближайшие полгода.
«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80 процентов числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — предупредил Бисли.
Он также добавил, что голод в мире уже «находится на заоблачном уровне», и призвал немедленно начать действовать, чтобы «от последствий недоедания» не страдали дети, и не умирали люди. Бисли назвал главную задачу ВПП — обеспечить продовольствием 138 миллионов человек в 2020 году, назвав это крупнейшей гуманитарной операцией в истории. Для реализации помощи потребуется 4,9 миллиарда долларов в ближайшие шесть месяцев. Такая сумма необходима, чтобы «продолжать вести гуманитарную деятельность в 83 странах», что для многих их этих государств «единственная надежда на выживание».
Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тысяч. По информации на 22 августа, на планете умерли 803 201 человек. Общее число заразившихся достигло 23 120 216, еще 15,71 миллиона излечились.
Комментарии17
В мире,Дэвид Бисли,ИТАР-ТАСС,
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