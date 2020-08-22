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Жертвами COVID-19 стали более 800 тысяч человек на планете 

Газета.Ru 26 минут назад
Названо число жертв COVID-19 в мире
Фото: газета.ру
Число погибших вследствие заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 800 тыс., свидетельствуют данные портала Worldometer.
По информации на 6.34 по мск, жертвами инфекции стали 803 200 пациентов на Земле.
В свою очередь, число заражений к настоящему времени достигло 23 117 813, излечились 15 709 677 пациентов.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 604 936 человек, в тяжелом состоянии находятся 61 838 заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ
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