Названо число жертв COVID-19 в мире

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Число погибших вследствие заражения коронавирусом на планете превысило отметку в 800 тыс., свидетельствуют данные портала Worldometer.

По информации на 6.34 по мск, жертвами инфекции стали 803 200 пациентов на Земле.

В свою очередь, число заражений к настоящему времени достигло 23 117 813, излечились 15 709 677 пациентов.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 604 936 человек, в тяжелом состоянии находятся 61 838 заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.