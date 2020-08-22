В Белоруссии заблокировали десятки сайтов

Доступ к нескольким десяткам информационных ресурсов ограничен в Белоруссии на основании решения министерства информации страны. Об этом сообщил в ночь на субботу портал tut.by.

По его данным, при входе на некоторые сайты появляется предупреждение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Как уточняет портал, в число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента.

Официальным подтверждением министерства ТАСС в данный момент не располагает.