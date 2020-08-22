Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

СМИ: в Белоруссии заблокированы сайты нескольких десятков информационных ресурсов 

ТАСС и ещё 1 47 минут назад
В Белоруссии заблокировали десятки сайтов
Фото: ТАСС
Доступ к нескольким десяткам информационных ресурсов ограничен в Белоруссии на основании решения министерства информации страны. Об этом сообщил в ночь на субботу портал tut.by.
По его данным, при входе на некоторые сайты появляется предупреждение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Как уточняет портал, в число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента.
Официальным подтверждением министерства ТАСС в данный момент не располагает.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.
Видео дня. Кто из российских звезд нашел свою половину в Сети
ТАСС: последние новости
Митингующие выстраиваются в "цепи солидарности" на улицах Минска Митингующие выстраиваются в "цепи солидарности" на улицах Минска Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию Тихановская назвала условие своего возвращения в Белоруссию Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии
Комментарии 1
В мире , Интернет , Наука и техника , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Киев раскрыл США путь к Крыму
Киев раскрыл США путь к Крыму
Видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
00:25
Пожар в ресторане Санкт-Петербурга попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
00:32
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Другое
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
04:56
Женщина в 95 лет сдала нормы ГТО и попала на видео
Общество
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение