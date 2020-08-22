Украина и Грузия не дождались счастья от Запада

В 1989 году Горбачев рассуждал в Совете Европы об «общем европейском доме». Позже о месте в этом доме мечтали украинцы, выходя на Майдан, и грузины, совершая «разворот на Запад». Но ни тем, ни другим не удалось серьезно повысить уровень жизни. А о чем мечтает белорусская оппозиция?

Массовые протесты против предположительной фальсификации результатов выборов в Белоруссии заставили задуматься западные страны, которые ранее уже поддерживали смену режимов на Украине и в Грузии . На фоне нового конфликта между Востоком и Западом проевропейские силы могут попробовать воспользоваться протестами в своих интересах, тогда как Россия , как и следовало ожидать, противится этому.

Еще в 2008 году Леви обратился с открытым письмом к Ангеле Меркель и тогдашнему президенту Франции Николя Саркози , в котором высказался за принятие Грузии и Украины в НАТО . Когда весной 2014 года достигли апогея протесты на Майдане в Киеве , он в очередной раз призвал руководство ЕС поддержать это восстание. Упомянув о добродетелях сопротивления, которые составляли европейский дух и двигали генералом де Голлем, он сказал (его текст был опубликован в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung): «Вы наполнили эти добродетели жизнью в эти кровавые дни. (…) Я преклоняюсь перед вашей смелостью и говорю вам еще более радостно, чем раньше: добро пожаловать в наш новый дом!»

Пример Украины

Что ж, пусть так. Но в какой комнате этого дома поселились украинцы? После Евромайдана прошло уже шесть лет, но Украина по-прежнему прозябает в бедности и коррупции, а территориальный конфликт на востоке страны все еще не урегулирован. Все попытки ЕС побороть украинских олигархов и победить кумовство провалились.

Киеву так и не удалось приблизиться к ЕС ни в политическом, ни в экономическом плане, одновременно разорвав исторические связи с Россией: товарооборот с восточным соседом упал с 38 миллиардов долларов в 2013 году до 11,7 миллиарда. При этом рекордного уровня товарооборота в 44 миллиарда долларов со странами ЕС достичь также ни разу не удалось.

Сейчас у Украины есть только один экспортный «товар»: рабочая сила для ЕС. Кроме того, многие украинские женщины становятся суррогатными матерями для бездетных пар на Западе. Индустриальный «подъем» (весьма медленный) заключается прежде всего в том, что страна производит кабели для европейской автомобильной промышленности, а также текстильные товары. По прогнозам ЮНИСЕФ , бедность там вскоре может превысить 50-процентный уровень.

Пример Грузии

В Грузии разговоры о скором росте благосостояния и экономическом подъеме после «поворота на Запад» тоже не воплотились в жизнь. С момента распада СССР на долю этой страны выпали целых две войны, а также затяжная экономическая стагнация. В 1995-1997 годах промышленное производство выросло до 30% от уровня советских времен. Сейчас уровень бедности, несмотря на некоторое улучшение ситуации, по-прежнему составляет примерно 14%, а около 19% населения (особенно в сельской местности) живут в крайней бедности.

Насколько уязвима экономика страны, наглядно продемонстрировал коронакризис, имеющий тяжелые последствия из-за отсутствия иностранных туристов. Нет ничего удивительного в том, что грузинская писательница Юнона Гурули подвела весьма печальные литературные итоги.

«Общего европейского дома» нет

Этот список вполне можно продолжить. Даже соседняя с нами Польша — страна «экономического чуда» — в поисках своего места в европейской экономике вынуждена бороться с теневыми сторонами неолиберализации.