Украина и Грузия не дождались счастья от Запада

В 1989 году Горбачев рассуждал в Совете Европы об «общем европейском доме». Позже о месте в этом доме мечтали украинцы, выходя на Майдан, и грузины, совершая «разворот на Запад». Но ни тем, ни другим не удалось серьезно повысить уровень жизни. А о чем мечтает белорусская оппозиция?
Массовые протесты против предположительной фальсификации результатов выборов в Белоруссии заставили задуматься западные страны, которые ранее уже поддерживали смену режимов на Украине и в Грузии. На фоне нового конфликта между Востоком и Западом проевропейские силы могут попробовать воспользоваться протестами в своих интересах, тогда как Россия, как и следовало ожидать, противится этому.
Когда главы МИД стран ЕС в среду обсуждали в Брюсселе единую линию по отношению к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, французский активист и публицист Бернар-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy) встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которую он в Твиттере назвал «лицом оппозиции тирану Лукашенко». Теперь Леви — не кто-нибудь, а влиятельный совладелец ежедневной газеты Liberatión! — горячий сторонник «цветных революций» в Восточной Европе.
Еще в 2008 году Леви обратился с открытым письмом к Ангеле Меркель и тогдашнему президенту Франции Николя Саркози, в котором высказался за принятие Грузии и Украины в НАТО. Когда весной 2014 года достигли апогея протесты на Майдане в Киеве, он в очередной раз призвал руководство ЕС поддержать это восстание. Упомянув о добродетелях сопротивления, которые составляли европейский дух и двигали генералом де Голлем, он сказал (его текст был опубликован в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung): «Вы наполнили эти добродетели жизнью в эти кровавые дни. (…) Я преклоняюсь перед вашей смелостью и говорю вам еще более радостно, чем раньше: добро пожаловать в наш новый дом!»
Пример Украины
Что ж, пусть так. Но в какой комнате этого дома поселились украинцы? После Евромайдана прошло уже шесть лет, но Украина по-прежнему прозябает в бедности и коррупции, а территориальный конфликт на востоке страны все еще не урегулирован. Все попытки ЕС побороть украинских олигархов и победить кумовство провалились.
Киеву так и не удалось приблизиться к ЕС ни в политическом, ни в экономическом плане, одновременно разорвав исторические связи с Россией: товарооборот с восточным соседом упал с 38 миллиардов долларов в 2013 году до 11,7 миллиарда. При этом рекордного уровня товарооборота в 44 миллиарда долларов со странами ЕС достичь также ни разу не удалось.
Сейчас у Украины есть только один экспортный «товар»: рабочая сила для ЕС. Кроме того, многие украинские женщины становятся суррогатными матерями для бездетных пар на Западе. Индустриальный «подъем» (весьма медленный) заключается прежде всего в том, что страна производит кабели для европейской автомобильной промышленности, а также текстильные товары. По прогнозам ЮНИСЕФ, бедность там вскоре может превысить 50-процентный уровень.
Пример Грузии
В Грузии разговоры о скором росте благосостояния и экономическом подъеме после «поворота на Запад» тоже не воплотились в жизнь. С момента распада СССР на долю этой страны выпали целых две войны, а также затяжная экономическая стагнация. В 1995-1997 годах промышленное производство выросло до 30% от уровня советских времен. Сейчас уровень бедности, несмотря на некоторое улучшение ситуации, по-прежнему составляет примерно 14%, а около 19% населения (особенно в сельской местности) живут в крайней бедности.
Насколько уязвима экономика страны, наглядно продемонстрировал коронакризис, имеющий тяжелые последствия из-за отсутствия иностранных туристов. Нет ничего удивительного в том, что грузинская писательница Юнона Гурули подвела весьма печальные литературные итоги.
«Общего европейского дома» нет
Этот список вполне можно продолжить. Даже соседняя с нами Польша — страна «экономического чуда» — в поисках своего места в европейской экономике вынуждена бороться с теневыми сторонами неолиберализации.
Но «общий европейский дом», о котором еще в 1989 году рассуждал в Совете Европы Михаил Горбачев, построить так и не удалось. Так что Белоруссия тоже рискует пасть жертвой новой холодной войны между Россией и странами НАТО. Тем не менее у страны есть шанс на общеевропейские перспективы в том смысле, в каком о них когда-то говорил Горбачев. Но к этому ли стремится лидер оппозиции Тихановская?