Умер «старейший мужчина в истории» 

Умер неофициально считавшийся старейшим мужчиной в истории 116-летний Фреди Блом (Fredie Blom) из ЮАР. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников долгожителя.

Согласно данным издания, африканец родился 8 мая 1904 года. Когда он был подростком, вся его семья погибла из-за пандемии испанского гриппа. Всю жизнь он посвятил фермерству и работе в строительстве. Блом состоял в браке с одной женщиной в течении 46 лет. У них родилось трое детей, а позже появилось пять внуков.

В 114 лет Блом задумываался о том, чтобы бросить курить. На тот момент, несмотря на преклонный возраст, он был способен передвигаться самостоятельно и жаловался лишь на то, что плохо слышит и ходит не так быстро, как в молодости.

За две недели до смерти, как утверждают его родственники, он все еще сам рубил дрова. Однако вскоре после этого Блом усох буквально за три дня. Долгожитель скончался в больнице от естественных причин.

Африканец говорил, что у него не было какого-либо секрета долголетия, а дожить до преклонных лет ему помогла воля высших сил.

Фреди Блома называли самым старым жителем Южной Африки. При этом одно из крупнейших южноафриканских изданий The Times утверждает, что Блом может претендовать на мировой рекорд в качестве долгожителя.

Старейшим из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня. Если Фреди Блом действительно прожил 116 лет и 106 дней, его можно считать самым старым из когда-либо живших мужчин. На данный момент старейшим из ныне живущих мужчин считается 111-летний житель румынского города Бухарест Думитру Команеску.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.