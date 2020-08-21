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Белоруссия в огне. Главное

В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко 

РИА Новости 1 час назад
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Фото: "Виртуальный Брест"
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко проводят акцию в его поддержку в Брестской крепости, передает Sputnik Беларусь.

"Брестская крепость-герой" в эти минуты. Митинг "Не дадим развалить страну" проходит в поддержку Александра Лукашенко", — говорится в подписи агентства к видео в Telegram.

На видео видно, как сотни людей вышли на митинг с государственными флагами и шариками. Над ними пролетает вертолет с развевающимся государственным флагом Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , ИА Sputnik
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