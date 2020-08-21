Автопробег в поддержку Лукашенко проходит в центре Минска 

Автопробег в поддержку властей Белоруссии и действующего президента Александра Лукашенко начался в пятницу в центре Минска . Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Колонна из нескольких десятков автомобилей и мотоциклов, украшенных государственными флагами Белоруссии, проехала по проспекту Победителей, а затем начала курсировать около площади Независимости. Из автомобилей доносится ставшая символом поддержки Лукашенко песня "Саня останется с нами" белорусской группы Rockerjocker. Проезжая мимо площади, где проводят свою акцию сторонники оппозиции, автомобили сигналят. Участники акции в ответ выкрикивают антиправительственные лозунги.

Оппозиция накануне призывала своих сторонников останавливать автомобили на проезжей части, чтобы заблокировать движение. Однако к этому призыву практически никто не присоединился, и участникам автопробега не мешают. По данным СМИ, аналогичные акции в поддержку властей страны проходят и в других городах Белоруссии.