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Белоруссия в огне. Главное

Автопробег в поддержку Лукашенко проходит в центре Минска 

ТАСС 45 минут назад
Автопробег в поддержку Лукашенко проходит в центре Минска
Фото: РИА Новости
Автопробег в поддержку властей Белоруссии и действующего президента Александра Лукашенко начался в пятницу в центре Минска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Колонна из нескольких десятков автомобилей и мотоциклов, украшенных государственными флагами Белоруссии, проехала по проспекту Победителей, а затем начала курсировать около площади Независимости. Из автомобилей доносится ставшая символом поддержки Лукашенко песня "Саня останется с нами" белорусской группы Rockerjocker. Проезжая мимо площади, где проводят свою акцию сторонники оппозиции, автомобили сигналят. Участники акции в ответ выкрикивают антиправительственные лозунги.
Оппозиция накануне призывала своих сторонников останавливать автомобили на проезжей части, чтобы заблокировать движение. Однако к этому призыву практически никто не присоединился, и участникам автопробега не мешают. По данным СМИ, аналогичные акции в поддержку властей страны проходят и в других городах Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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