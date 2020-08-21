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Белоруссия в огне. Главное

Названы сроки завершения пандемии 

Вероника Полынина 29 минут назад
Названы сроки завершения пандемии
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что пандемия коронавируса закончится менее чем за два года. Об этом заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА «Новости».
Глава ВОЗ сравнил нынешнюю пандемию с распространением «испанки» в 1918 году. Он отметил, что в результате глобализации вирус быстрее распространяется, однако в современном мире имеются технологии, которые помогут остановить пандемию.

«Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», — заявил глава ВОЗ.

Миру предсказана новая эпидемия после пандемии
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 22 млн человек.
В России за последние сутки выявлено 4 870 новых случаев коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 946 976 случаев заболевания. 761 330 человек выздоровели, 16 189 человек скончались.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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