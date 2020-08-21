Белорусских рабочих угрожали убить за отказ от забастовок

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Белоруссии. Сотрудникам белорусского «Гродно Азот» угрожали убийством за отказ от участия в забастовке, сообщает Следственный комитет

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — цитирует сообщение комитета ТАСС.

Такое же послание поступило к шести другим сотрудникам завода.

«По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

В четверг крупнейшие предприятия Белоруссии начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.