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Белорусским рабочим угрожали убийствами за отказ от забастовок 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Белорусских рабочих угрожали убить за отказ от забастовок
Фото: ТАСС
Сотрудникам белорусского «Гродно Азот» угрожали убийством за отказ от участия в забастовке, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно Азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — цитирует сообщение комитета ТАСС.

Такое же послание поступило к шести другим сотрудникам завода.

«По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.

В четверг крупнейшие предприятия Белоруссии начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.
В среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. В пятницу руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак сообщил, что предприятие работает в штатном режиме, на полную мощность.
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Комментарии
В мире , Криминал , СНГ , Белоруссия в огне , Андрей Рыбак , СКР , ИТАР-ТАСС
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