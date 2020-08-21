Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста 

«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», — заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся?

В пятницу экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором призвала рабочих предприятий продолжать и расширять забастовки против «спрятавшейся во дворцах диктатуры».

«Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают», — отметила Тихановская.

«Поэтому я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — подчеркнула она и напомнила, что цели оппозиции просты: прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы.

Напомним, в четверг на крупнейших предприятиях Белоруссии, среди которых МАЗ, БелАЗ, МТЗ и БМЗ, начали создавать Национальный стачечный комитет. Его формирование может завершиться в ближайшее время. При этом МВД республики накануне сообщило о задержании председателя стачкома Минского автозавода Евгения Бохвалова.

Ранее актив Минского тракторного завода объявил о начале забастовки с 17 августа. В этом их поддержали рабочие Минского автозавода. Также несколько сотен сотрудников завода-гиганта «БелАЗ» приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино . При этом в пятницу стало известно, что «Беларуськалий» после небольшой остановки вновь заработал на полную мощность.

Между тем власти республики считают, что данные некоторых СМИ о забастовочном движении преувеличены. По словам премьер-министра Романа Головченко, на белорусских промышленных предприятиях трудоустроено порядка 650 тыс. человек, из них около 360 рабочих не выполняют свои обязанности.

Головченко также отметил, что рабочие имеют право на забастовку только в том случае, если речь идет о трудовых и социальных спорах. «Забастовка в белорусском законодательстве, как и в европейском, не предполагает защиты политических прав или взглядов», — сказал премьер в интервью телеканалу ОНТ.

По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД политологов, забастовки — это единственное, чего реально опасается президент Александр Лукашенко.

«Уличные акции его не сильно волнуют, а забастовки вызывают озабоченность. Остановят ли свою работу предприятия — это ключевой вопрос. Поэтому оппозиции ничего не остается, кроме как давить на это», — считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что «в пресловутом споре „колбаса или свобода“ рабочие выбрали свободу». По его словам, на фоне того, что рабочие получают зарплату от 500 до 700 долларов, их требования действительно носят не социально-экономический характер, а политический.

«Самый большой раздражитель и источник гнева — это пытки и зверства милиции в тюрьмах. Крики и стоны пострадавших звучали даже в эфирах Владимира Соловьева. В такой ситуации рабочий перестает быть пролетарием, становясь гражданином и солидаризируясь с протестующими», — сказал Романчук газете ВЗГЛЯД.

Он также отметил, что лидерами стачкомов являются как рабочие, так и бывшие начальники профсоюзных организаций.

«При этом официальные профсоюзы продолжают поддерживать власть», — добавил эксперт.

«И в такой ситуации главным раздражителем для власти являются политические требования рабочих, которые выступают за прекращение насилия и свободные выборы», — заключил Романчук.

Сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский не согласен с тем, что происходящее на некоторых предприятиях можно назвать «забастовкой».

«Госпожа Тихановская после отъезда в Литву, возможно, оказалась в информационном вакууме. Во-первых, забастовок нигде нет. Во-вторых, инициатива бастовать шла не от трудовых коллективов, а от неких активистов и волонтеров вне предприятий, которые пытались вовлечь рабочих в протест», — сказал Петровский газете ВЗГЛЯД.

«Но идея забастовок обречена на провал. Во-первых, потому что политические требования чужды рабочим. Во-вторых, потому что активисты апеллируют к работникам рентабельных предприятий, где по меркам нашей страны платят высокие зарплаты», — подчеркнул Петровский.

«Да, среди рабочих есть меньшинство, которое заявляет о неудовлетворенности действующим курсом власти. Они почему-то называют себя стачкомами, но при этом исправно ходят на работу и после окончания смены пытаются организовать какие-то собрания около предприятий вместе с приглашенными активистами и студентами», — добавил эксперт.

«Но поскольку программа оппозиции несовместима с интересами рабочих, так как в ней говорится о приватизации предприятий — большинство сотрудников, имея голову на плечах, не поддерживают действия оппозиции», — пояснил собеседник.

Политологи также отмечают, что социально-экономическое положение белорусских рабочих находится на достаточно высоком уровне. Кроме того, многие предприятия проводят набор сотрудников на конкурсной основе, из-за чего люди дорожат своими рабочими местами. Также для рабочих предусмотрены социальные блага, куда входит посещение санаториев, домов культуры и отдыха, тренажерных залов и спортивных клубов.