«Попросила не бить и получила пулю в живот» 

Жительница Бреста Ольга Рыбакова , ставшая свидетельницей избиения девушки, получила пулю в живот за попытку остановить силовиков. Об этом сообщает портал TUT.BY.

По словам Рыбаковой, избиение девушки «людьми в черной форме» она заметила с балкона своей квартиры.

«К ним [двум девочкам — прим.ред.] подошли двое и один из них ударил девочку ногой. Я закричала: «Что вы делаете! Перестаньте». На это один из сотрудников в грубой форме приказал всем спрятаться. Никто не ожидал, что могут стрелять, но он в меня выстрелил», — рассказала она.

Резиновая пуля попала в живот женщине и разорвала мягкие ткани. Рядом с ней находился сын, он вызвал скорую и женщину госпитализировали. Сейчас Рыбакова ждет операции, сразу ее делать нельзя — ткани будут отмирать под швами и гноиться.

«Врачи говорят, что с такими ранами им не приходилось работать, ведь война давно закончилась», — отметила она.

Рыбакова подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь силовиков к ответственности.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и четырех погибших. Задержанные рассказывали, что в отделениях их избивали резиновыми дубинками, заставляли стоять на коленях по несколько часов и петь патриотические песни.