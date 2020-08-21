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Белоруссия в огне. Главное

«Попросила не бить и получила пулю в живот» 

Мария Иванова 52 минуты назад
«Попросила не бить и получила пулю в живот»
Фото: ТАСС
Жительница Бреста Ольга Рыбакова, ставшая свидетельницей избиения девушки, получила пулю в живот за попытку остановить силовиков. Об этом сообщает портал TUT.BY.
По словам Рыбаковой, избиение девушки «людьми в черной форме» она заметила с балкона своей квартиры.

«К ним [двум девочкам — прим.ред.] подошли двое и один из них ударил девочку ногой. Я закричала: «Что вы делаете! Перестаньте». На это один из сотрудников в грубой форме приказал всем спрятаться. Никто не ожидал, что могут стрелять, но он в меня выстрелил», — рассказала она.

Резиновая пуля попала в живот женщине и разорвала мягкие ткани. Рядом с ней находился сын, он вызвал скорую и женщину госпитализировали. Сейчас Рыбакова ждет операции, сразу ее делать нельзя — ткани будут отмирать под швами и гноиться.

«Врачи говорят, что с такими ранами им не приходилось работать, ведь война давно закончилась», — отметила она.

Рыбакова подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь силовиков к ответственности.
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и четырех погибших. Задержанные рассказывали, что в отделениях их избивали резиновыми дубинками, заставляли стоять на коленях по несколько часов и петь патриотические песни.
Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Ольга Рыбакова , СКР
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