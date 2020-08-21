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Белоруссия в огне. Главное

«Будем резать их семьи»: заявление белорусской оппозиции 

Павел Тиунов 13 минут назад
«Будем резать их семьи больно и долго»
Фото: РИА Новости
ОМОНовцев, участвовавших в разгоне белорусских акций протестов, и их семьи будут «резать» каждый день, заявил Владислав Корецкий, которого называют организатором несанкционированных митингов в Минске. Громкие заявления оппозиционера опубликованы в Telegram-канале НТВ.
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Корецкий отметил, что отныне каждый день в новостях будут говорить о смертях десятков, а то и сотен силовиков, поскольку «люди знают, где они живу, и с кем спят».

«Сейчас им устроят «вырезание», — пояснил молодой человек.

По его словам, каждую гибель ОМОНовца или «мента» он будет «праздновать». При этом Корецкий выразил надежду, что правоохранители будут умирать долгой мучительной смертью.

«Чтобы их резали больно, долго, и чтобы они мучились каждую секунду», — отметил он.

Организатор митингов заявил, что о контркарательной операции ему стало известно со слов знакомого, которому в свою очередь о планах «вырезания» поведал непосредственно боевик. При этом Корецкий подчеркнул, что сам принимать участия в убийствах не будет, но всегда готов помочь скрыться карателям, если их будут искать силовики.
Комментарии 12
В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , НТВ , Минск
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