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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко предрекли уход с поста президента осенью 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Лукашенко назвали срок ухода с поста президента
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет руководить страной уже осенью. Его уход с поста главы государства предрек бывший претендент на президентский пост Валерий Цепкало, сообщает «Русская служба BBC» в своем Telegram-канале.

«Он и так ей не руководит, но надо посмотреть, что дальше с ним делать», — сказал оппозиционер.

Цепкало при этом выразил уверенность, что Лукашенко не намерен проводить конституционную реформу.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Он также призвал международное сообщество признать лидера оппозиции Светлану Тихановскую законно избранным президентом: «Потому что такой архитектуре будет понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам — на чью сторону переходить. Потому что просто призыв подать в отставку для силовиков является сложным».
17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция.

«Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.
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Комментарии 8
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Русская служба BBC
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