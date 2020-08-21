Обзор иноСМИ: Европа отказывается от Белоруссии 

Поляк рассказал об ужасах Белоруссии

Польский фоторепортер Витольд Добровольский был задержан во время акций протеста и «избит до потери сознания». Об этом рассказало Polskie Radio.

По словам Добровольского, милиционеры отвезли его и других задержанных в «застенок», где их мучили, били, издевались психологически и физически как минимум 15 часов, в частности, заставили простоять на коленях около пяти часов. Репортер заявил, что в основном задержанные были случайными людьми, которых схватили по дороге на автобус или в магазин.

Беспорядки разрушают Америку

Издание The Hill обвинило американские СМИ в однобоком освещении акций против расизма: журналисты игнорируют беспорядки и «разрушение городов», которыми сопровождаются протесты.

На прошлых выходных толпа напала на жителя Портленда и жестоко избила его, заявив, что он якобы хотел протаранить их на машине. Газеты этот случай проигнорировали, известно о нем стало только из соцсетей. Другой случай, когда протестующие в Портленде сжигали Библии и американские флаги, СМИ пытались выставить как «дезинформационную кампанию России перед выборами». СМИ сопротивляются описанию насилия, грабежей и беспорядков такими, какие они есть, опасаясь, что это отнимет легитимность у протестов, объясняет The Hill.

Скандал перед выборами в Грузии

Агентство «Sputnik Грузия» рассказало о скандале, случившемся перед парламентскими выборами в Грузии. В оппозиции страны произошел раскол: единым кандидатом оппозиции должен был стать лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе , но против него выступило «Нацдвижение».

В «Нацдвижении» выступили против «обязательства» назвать Вашадзе будущим премьером. По их мнению, он нарушил соглашение единства оппозиции. «Sputnik Грузия» отмечает, что коллеги по оппозиции называют Вашадзе «китайской подделкой Саакашвили».

Европа закрывает границы для Испании

Власти Германии объявили практически всю территорию Испании, за исключением Канарских островов, зонами риска. Как сообщает El Mundo, в ближайшее время страну покинут около 40 тысяч немецких туристов.

Для выявления завозных случаев служба здравоохранения Германии ввела бесплатные тесты в аэропортах и на границах, а также карантин для путешественников из Испании, который продлится до тех пор, пока тест не даст отрицательный результат.

Европа отказывается от Белоруссии

Польский портал Niezalezna заявил , что далеко не все в Евросоюзе обеспокоены судьбой Белоруссии. Издание отметило, что комиссар ЕС Тьерри Брентон произнес «удивительные слова»: «Белоруссия — это не Европа».

Брентон сказал, что Белоруссия находится на границе Европы, между Европой и Россией, имеет прочные связи с Россией и ситуация там не сравнима с ситуациями на Украине или в Грузии.