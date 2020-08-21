Дело Царнаева: США требуют смертной казни

Американские власти намерены добиться смертной казни для Джохара Царнаева, который в 2013 году вместе с братом устроил взрыв в центре Бостона во время ежегодного марафона. Тогда погибли три человека, более 260 получили ранения. Брата Джохара Царнаева Тамерлана убила полиция. Изначально в отношении Царнаева был вынесен смертный приговор, но позже его заменили на пожизненное заключение.

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Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр

Он заверил, что власти сделают все необходимое и доведут дело до Верховного суда.

Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил о необходимости повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву. По его словам, отменить его было нелепо. Глава государства назвал Царнаева «зверем», убившим во время марафона «очень много людей».

«Я вижу, что происходит в Бостоне, где у вас находится это животное, которое убило много людей во время Бостонского марафона. Они только что отправили на пересмотр смертный приговор обратно в нижестоящие суды. Это нелепо», — возмутился Трамп.

15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона прогремели два взрыва с интервалом 12 секунд. При теракте погибли три человека, более 260 получили ранения. Многие из пострадавших лишились конечностей. Взрывные устройства были изготовлены из стальных кастрюль-скороварок, которые были наполнены гвоздями и шарикоподшипниками. Как установило следствие, организаторами теракта были братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. После теракта, когда полиция уже разыскивала их, они убили 27-летнего сотрудника службы безопасности Массачусетского технологического института. Старший из них, Тамерлан, был ликвидирован при попытке задержания. Джохара ранили и арестовали.

8 апреля 2015 года суд признал его виновным по всем 30 пунктам обвинения, после чего федеральный судья огласил смертный приговор. Кроме того, позже суд обязал Царнаева выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших при взрывах, передавало Boston Globe со ссылкой на материалы суда.

Согласно постановлению суда, он должен выплатить компенсации 49 пострадавшим и специальному фонду.

Суд также отказал Царнаеву в повторном разбирательстве и отверг претензии осужденного о том, что по решению Верховного суда США ряд преступлений, виновным в которых его признали, должны быть переквалифицированы.

Некоторое время спустя апелляционный суд в Бостоне, штат Массачусетс, принял решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, который был вынесен в июне 2015 года. Как отметил суд, защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаева приговорили к пожизненному тюремному заключению.

В ответ на такое решение суда американская спортсменка Адриана Хастел, выжившая после теракта на Бостонском марафоне весной 2013 года, заявила, что в отношении Царнаева должна была быть применена смертная казнь.

«Этот террорист признал вину в преступлениях, совершенных против нашей страны. Он признался человеку, который давал в суде показания, что он вместе с братом планировал поехать в Нью-Йорк и устроить там теракты», — написала Хастел в Instagram.

Она подчеркнула, что Царнаев представляет угрозу для людей и должен умереть.

Суд рассматривал ходатайство защиты Царнаева о пересмотре его дела с 2016 года. Адвокаты утверждают, что процесс по его делу не был беспристрастным, поскольку проводился в городе, где был совершен теракт.

«Досудебная огласка была ужасна: чем больше потенциальный присяжный видел, тем больше была вероятность, что он поверит в то, что Царнаев виновен и заслуживает смертной казни», — констатировала защита.

При этом адвокаты признали, что их подзащитный и его старший брат Тамерлан Царнаев совершили нападение, но уверяли, что Джохар не собирался убивать «невинных людей».