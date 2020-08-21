Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Минюст США вновь потребует смертной казни Царнаева 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Минюст США потребует смертной казни Царнаева
Фото: Jane Flavell Collins, ASSOCIATED PRESS
Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press.
Американский минюст намерен подать апелляцию на решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву, рассказал Барр. По его словам, министерство передаст дело в Верховный суд США.
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне, Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.
Газета.Ru: последние новости
Премьер Белоруссии оценил "щедрость" Евросоюза Премьер Белоруссии оценил "щедрость" Евросоюза В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне В Белоруссии задержали лидера стачкома МАЗа В Белоруссии задержали лидера стачкома МАЗа
В мире , Происшествия , США , Тамерлан Царнаев , Уильям Барр , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Криминальный мир готовится к войне
Криминальный мир готовится к войне
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение