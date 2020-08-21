Минюст США потребует смертной казни Царнаева

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Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press.

Американский минюст намерен подать апелляцию на решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву, рассказал Барр. По его словам, министерство передаст дело в Верховный суд США.

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне, Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.