Венесуэльцы хотят испытать на себе российскую вакцину

Все новости на карте

Венесуэла заинтересована в участии в тестировании российского препарата «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

По данным главы Минздрава Венесуэлы, переговоры с российской стороной об участии в исследованиях и производстве вакцины уже ведутся. В третьем этапе испытаний российской вакцины готовы поучаствовать 500 добровольцев, передаёт Crónica Uno.

Также страна имеет договорённости с КНР о третьем этапе тестирования препарата производства компании Sinovac Biotech в Венесуэле, добавил министр.

За время пандемии в Венесуэле было выявлено 36 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали более 300 человек.