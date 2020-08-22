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Венесуэла готова поучаствовать в испытаниях российской вакцины от COVID-19 

News.ru и ещё 14 1 час назад
Венесуэльцы хотят испытать на себе российскую вакцину
Фото: АГН "Москва"
Венесуэла заинтересована в участии в тестировании российского препарата «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.
По данным главы Минздрава Венесуэлы, переговоры с российской стороной об участии в исследованиях и производстве вакцины уже ведутся. В третьем этапе испытаний российской вакцины готовы поучаствовать 500 добровольцев, передаёт Crónica Uno.
Также страна имеет договорённости с КНР о третьем этапе тестирования препарата производства компании Sinovac Biotech в Венесуэле, добавил министр.
За время пандемии в Венесуэле было выявлено 36 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали более 300 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины «Спутник V» для третьей фазы испытаний препарата, сообщил глава МИД страны Марсело Эбрард. Дипломат назвал такое сотрудничество Мексики и РФ хорошей новостью для латиноамериканской страны, так как последней удастся избежать окончания третьей фазы испытаний в других странах мира.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Марсело Эбрард , МИД , Венесуэла
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