Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

США обвинили Россию в распространении дезинформации о санкциях 

Lenta.ru 1 час назад
США обвинили Россию в дезинформации о санкциях
Фото: Reuters
США обвинили Россию и Китай в распространении дезинформации в попытке оспорить право Вашингтона на запуск процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
По его словам, резолюция 2231 никак не зависит от Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Поэтому, несмотря на то, что в 2018 году президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, Вашингтон имеет полное право задействовать механизм введения санкций против Ирана.
Помпео считает, что Россия и Китай попытаются сбить всех с толку и оспорить данный факт, используя тактику дезинформации.
Ранее Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением США в международную организацию с намерением запустить процедуру восстановления санкций против Ирана. По словам российского дипломата, из-за последних событий вокруг выполнения резолюции 2231 Россия обратилась с запросом на проведение открытого заседания утром 21 августа.
Великобритания, Франция и Германия отказались поддержать планы США по восстановлению санкций против Ирана. Согласно совместному заявлению стран, подобные шаги противоречат предпринимаемым ими усилиям в рамках СВПД.
Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.
США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Последние новости
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля На МКС произошла утечка воздуха На МКС произошла утечка воздуха ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов
Комментарии
В мире , Политика , Дональд Трамп , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Иран , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение