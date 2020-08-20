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Белоруссия в огне. Главное

Не повторить Украину: чего Макрон и Меркель хотят от Белоруссии 

Газета.Ru 43 минуты назад
Конфликт в Белоруссии: чего хотят Макрон и Меркель
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели личную встречу, обсудив самые острые мировые проблемы. Существенное внимание лидеры двух стран уделили Белоруссии — позиция Парижа и Берлина по кризису в этой стране изначально отличалась от подхода других западных держав. «Газета.Ru» разбиралась, какого развития событий в Белоруссии ждут два лидера Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария в Белоруссии.

«Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине», — сказал Макрон, добавив, что ЕС заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии. При этом французский лидер отдельно отметил, что этой позиции придерживается также и президент России Владимир Путин.

В частности, по словам Макрона, во время его последнего разговора с Путиным, президент России согласился привлечь ОБСЕ в качестве посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.
Канцлер Меркель со своей стороны отметила, что Европа ищет возможности для диалога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но тот не идет на контакт. В этой ситуации она считает очень хорошим фактором, что представителям ЕС удается сохранять диалог по этому вопросу с Москвой.
Говоря о том, чего страны ЕС намереваются добиться от Минска, Меркель отметила: «Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождении заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Белоруссии».
Наконец, президент Франции подчеркнул, что Европа хотела бы, чтобы граждане Белоруссии самостоятельно нашли способ установить диалог между властью, оппозицией и гражданским обществом. Тем не менее, ЕС готов принять участие в этом диалоге, «если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы».
Также Меркель и Макрон согласились в том, что ЕС должен продолжать поддерживать протестующих в Белоруссии.
С самого начала дестабилизации ситуации в Белоруссии позиция Берлина и Парижа по этому вопросу несколько отличалась от позиции других европейских держав.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон стали единственными европейскими лидерами, кто регулярно поддерживает контакт с Владимиром Путиным по белорусскому вопросу.
Телефонные разговоры состоялись в преддверии саммита Евросоюза, и каждый раз они проходил по инициативе европейских лидеров. Путин в разговоре со своими коллегами подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики или давления на ее руководство.
Эммануэль Макрон со своей стороны призывал Россию «содействовать смягчению напряженности и диалогу», а Ангела Меркель отметила необходимость запуска национального диалога в Белоруссии и отметила, что власти государства должны отказаться от насилия и выпустить политзаключенных.
Примечательно, что Меркель пыталась связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, однако, как признается сама канцлер, ни на одни из нескольких ее звонков белорусский лидер не ответил.
Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, у Франции и Германии есть особые стратегические задачи на белорусском направлении.

«Они бы не хотели радикализации конфликта в Белоруссии, и не хотели бы повторения украинского сценария», — отмечает эксперт.

Стабильность в Белоруссии особенно важна для Германии, поскольку республика играет для Берлина роль важного транспортного коридора — основной поток грузов из Европы на Восток идет именно через Белоруссию, и значительная часть этих грузов — немецкие.

«Если ситуация в республике будет дестабилизирована, это серьезным образом ударит по транзитному потенциалу Белоруссии. Хаос и экономический кризис негативно отразятся на положении немецких компаний, которые возят свои грузы через территорию республики — она может стать небезопасной для передвижения», — отмечает Болкунец.

Второй стратегической задачей Парижа и Берлина эксперт называет появление в Белоруссии демократических институтов, которые позволили бы в перспективе привести к власти в республике прозападных политиков.
Несколько иной точки зрения придерживается доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам,
Париж и Берлин лишь отображают общую точку зрения Евросоюза.

«Они в контакте с Владимиром Путиным, потому что все-таки Белоруссия находится в Союзном государстве с Россией. Если там происходят такие избиения, такие акты насилия со стороны правоохранительных органов, тень этих событий падает и на нас. Мы оказываемся причастными», — говорит доцент НИУ ВШЭ.

Разницу в подходах стран западной и восточной Европы, в частности Польши и Литвы, Суздальцев объясняет «самодеятельностью на местах». «Эти страны давно занимаются белорусской темой и сейчас между собой конкурируют за то, кто будет ее вести», — поясняет он.
При этом эксперты сходятся во мнении, что прямой диалог тех же Парижа и Берлина с официальным Минском не представляется возможным. Андрей Суздальцев указывает, что Лукашенко для Европы — «человек, который произвел государственный переворот, захватил власть», что делает невозможным переговоры с ним.
А Дмитрий Болкунец считает, что к диалогу не готов сам президент Белоруссии. «Я думаю, что никакого международного урегулирования не будет. Лукашенко ни на какие уступки не пойдет, посредников привлекать точно не будет — ни российских, ни западных. Он будет делать так, как захочет. Поэтому даже вариант какого-то посредничества рассматривать не стоит», — подчеркивает эксперт. При этом, по его словам,
Москва, Берлин и Париж сходятся в стратегическом понимании того, как должна развиваться ситуация в Белоруссии.
Эксперт отмечает, что Россия, как и западные страны недовольна происходящим в Белоруссии и Александром Лукашенко лично, хотя и в «кулуарном виде».

«Объективно говоря, пребывание Лукашенко у власти очень существенно бьет по белорусской экономике. Каждый день его нахождения у власти — это большие издержки для Белоруссии. И покрывать эти издержки будет Москва. Но у России сейчас нет ресурсов дальше содержать и спонсировать режим Лукашенко. Поэтому Россия вообще заинтересована в том, чтобы он ушел из власти», — считает Болкунец.

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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Дмитрий Болкунец , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Андрей Суздальцев , ЕС , ОБСЕ , ВШЭ , МВД , Газета.Ru , Германия , Минск , Москва , Франция
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