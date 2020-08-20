Как победа Байдена отразится на России

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. До выборов остается меньше трех месяцев и их исход становится все более непредсказуемым. Пандемия коронавируса и протесты против расизма внесли серьезные коррективы в избирательную кампанию и переизбрание действующего президента Дональда Трампа уже не кажется столь очевидным.

Большинство опросов демонстрируют серьезное преимущество Байдена. Согласно опросу YouGov от 18 августа, разрыв между соперниками составляет 10% — половина американцев готовы поддержать демократа, а 40% находятся на стороне Трампа.

Опыт прошлых американских выборов показывает, что социологические исследования не дают полной уверенности в победе того или иного кандидата, однако наличие у Байдена шанса стать президентом отрицать нельзя. В подобных условиях возникает интересный вопрос, как его возможное избрание может повлиять на старого соперника США — Россию.

Учитывая, что сам демократ не раз достаточно критически высказывался в отношении Москвы, пока выводы достаточно неутешительные. Как говорил Байден, президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах.

«У меня было несколько очень откровенных и прямых разговоров с Путиным, когда я был вице-президентом и до этого. Думаю, одна из причин, по которой, как мне кажется, он не хочет, чтобы я стал президентом, — он знает, что будут еще такие прямые разговоры», — отмечал демократ.

При этом Байден последовательно придерживается теории о том, что Россия якобы повлияла на итоги прошлых президентских выборах, а также может «вмешаться» в нынешнюю избирательную кампанию. Бывший вице-президент обещал расценивать любое влияние на голосование как враждебный акт и угрожал санкционным давлением в качестве последствий.

«Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор и мы заставим Россию понести серьезные издержки», — подчеркивал Байден.

Интересно, что во время визитов в Москву, еще в должности вице-президента, политик говорил совсем по-другому и всячески указывал на дружеский характер отношений двух стран. В смене настроений Байдена, пожалуй, нет ничего удивительного, поскольку за последние три года тренд на критику России укрепился в США окончательно, и наиболее критически о Москве как раз отзываются представители Демпартии.

Снятия каких-либо санкций с России Байден также не обещал, как и улучшения двусторонних отношений. Он лишь признавал, что у него нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной.

К слову, Трамп, напротив, считает, что победа Байдена якобы будет выгодна России и ряду других соперников США. По его мнению, демократ не сможет на равных общаться с Путиным или главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Россия не рада нашей победе, Китай не рад. Они все надеются, что победит вечно спящий Джо Байден», — добавил президент США.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев , не стоит излишне связывать российско-американские отношения с личностью будущего президента.

«Не думаю, что есть какие-либо фундаментальные личностные предпосылки для того, чтобы политика США в отношении России изменилась. Все будет зависеть от конкретных политических условий, в которых они будут развиваться. Если мы посмотрим на Трампа, с ним связывалось множество надежд, в США его критиковали за то, что он едва ли не пророссийский кандидат — однако его политика намного жестче в отношении Москвы, чем у его предшественников», — указал эксперт.

В данном случае какие-либо оценки стоит давать крайне осторожно, уверен Тимофеев, но все же вряд ли возможная смена Трампа на Байдена что-то существенно изменит.

Если отойти от риторики кандидата от демократов и посмотреть непосредственно на его предложения, то можно выделить ряд отчасти позитивных моментов. Во-первых, Байден вполне четко говорит о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией, который истекает 5 февраля 2021 года. В этом плане он отличается от Трампа, при котором переговоры по продлению и сохранению СНВ-3 продвигаются медленно, да и без особых надежд на реализацию.

В случае победы на выборах у Байдена будет чуть больше двух недель для согласования этого шага с Москвой.

Насколько реально согласовать все моменты за столь короткий срок — вопрос достаточно спорный, в России минимальным временным промежутком называли полтора месяца.

При этом избрание демократа не поможет спасению Договора по открытому небу или возвращению США к соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Байден формально не отказывался от этих инициатив, но скорее он будет настаивать на пересмотре прошлых договоренностей, а не их восстановлении.

Еще одним условно положительным моментом в случае победы бывшего вице-президента может стать возвращение США к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Вашингтон покинул сделку два года назад, но Байден прямо говорит о намерении вернуться к соглашению. Впрочем, вероятность подобного исхода будет зависеть от того, как к этому отнесется Иран и станет ли он выдвигать какие-либо условия к США. Все же Тегеран за эти два года немало потерял из-за санкционного давления США, так что скорее всего попытается как-то обезопасить себя от повторения подобного сценария.

Третий позитивный фактор — отношение Байдена к взаимодействию с Европой, в особенности к размещению на ее территории американских войск.

Распада НАТО или отказа от давления на Россию ожидать не стоит, но как минимум политик отказывается от планов по усилению контингента США в Польше или ухода части американских солдат из ФРГ. Однако это опять-таки условно положительный момент. Его ценность заключается в отсутствии большого количество войск альянса у границ России, но основная цель НАТО — противодействие Москве — сохраняется.

Юрий Рогулев. Возвращение США в СВПД может в значительной степени снять напряженность, в том числе в российско-американских отношениях, считает глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ

«Что касается отношения к России в целом, то при Байдене оно останется таким же или станет более критическим. Демократы достаточно активно поддерживают давление на Россию по Украине, Прибалтике и остальным направлениям. Точно не стоит ждать отказа от «российского вмешательства»: демократам выгодно рассматривать Россию как недружественную и враждебную страну, так что они будут продолжать придерживаться этого», — заявил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Если же говорить о том, как избрание Байдена может насолить Москве, то стоит назвать несколько факторов. Во-первых, бывший вице-президент фактически курировал украинское направление в администрации предшественника Трампа Барака Обамы . Байден напрямую взаимодействовал с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и, по данным ряда СМИ, навязывал Киеву необходимые шаги во внешней и внутренней политике.

Привязку Байдена к Украине подтверждает и прошлогодний «украинский скандал», который стал причиной для запуска импичмента Трампа со стороны демократов в конгрессе.

Президент США попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского проверить дело компании, связанной с сыном Байдена, расследование якобы закрыли из-за давления вице-президента на Киев.

В итоге в рамках импичмента президента США в СМИ начали всплывать не слишком лестные факты о Байдене, в особенности о его возможной причастности к коррупционным схемам на Украине. Тем не менее, от самого направления политик отказываться не собирается, так что при нем США вряд ли перестанут поддерживать Украину и давить на Россию за присоединение Крыма.

Кроме того, Байден собирается урегулировать все споры и конфликты внутри НАТО, которые в большей степени связаны с требованием Трампа по повышению расходов на оборону среди участников альянса. Склоки отчасти мешают полноценной работе альянса и его восстановление скорее всего вновь сконцентрирует внимание НАТО на России, а также может возобновить его усилия на украинском направлении.

В качестве еще нескольких негативных моментов выступает отношение Байдена к Ближнему Востоку и Китаю.

В отличии от Трампа он не собирается поддерживать вывод войск США из различных зон боевых действий, в том числе из Сирии.

А также чуть более лояльно относится к Пекину, хотя особых изменений в отношениях двух стран ожидать не стоит.

«Демократы в отличии от Трампа — глобалисты. Если действующий президент придерживается лозунга «Америка прежде всего», то в Демократической партии упор делают на глобальном доминировании США в экономическом, политическом и военном плане», — подчеркнул Юрий Рогулев.

По факту, именно разница этих двух подходов будет отражать ключевое отличие между Трампом и Байденом. Насколько серьезно этот фактор повлияет на российско-американские отношения — сказать достаточно сложно. Однозначно можно утверждать лишь одно: каких-то ключевых положительных перемен в двусторонних отношениях при возможной смене Трампа на Байдена ждать не стоит.