Власти Белоруссии оценили ситуацию с забастовками 

Все предприятия Белоруссии работают в нормальном режиме, производственные планы выполняются в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко , передает РИА Новости.

«Трудовые коллективы не горят желанием бастовать», — сказал он.

Головченко отметил, что на фоне общего числа сотрудников стихийные забастовки не выглядят значительно. В качестве примера он привел ситуацию на Минском тракторном заводе, где «работает около 16 тысяч человек, в так называемой стихийной забастовке участвовали от силы 500 человек, из них таких ярких "крикунов" — порядка 200».

Ранее 20 августа в Минске задержали лидера стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова. Обстоятельства и подробности инцидента пока не известны.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот», объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.