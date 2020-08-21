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Власти Белоруссии оценили ситуацию с забастовками 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
Власти Белоруссии оценили ситуацию с забастовками
Фото: Вера Аркинд / Sputnik
Все предприятия Белоруссии работают в нормальном режиме, производственные планы выполняются в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает РИА Новости.

«Трудовые коллективы не горят желанием бастовать», — сказал он.

Головченко отметил, что на фоне общего числа сотрудников стихийные забастовки не выглядят значительно. В качестве примера он привел ситуацию на Минском тракторном заводе, где «работает около 16 тысяч человек, в так называемой стихийной забастовке участвовали от силы 500 человек, из них таких ярких "крикунов" — порядка 200».
Ранее 20 августа в Минске задержали лидера стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бохвалова. Обстоятельства и подробности инцидента пока не известны.
Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и «Гродно Азот», объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.
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В мире , СНГ , Роман Головченко , РИА Новости
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