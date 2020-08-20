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СБУ сообщила о раскрытии агентурной сети ФСБ в Херсонской области 

Daily Storm и ещё 3 32 минуты назад
СБУ раскрыла российскую агентурную сеть
Фото: Reuters
Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии действовавшей на территории Херсонской области агентурной сети ФСБ России, которой руководила бывшая сотрудница местной администрации. По версии украинских спецслужб, женщина была завербована во время поездки в Крым в 2015 году и передавала Москве информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ.
К полученным от ФСБ задачам, сообщили в Киеве, экс-чиновница также привлекала других жителей Херсона, которые были замечены в симпатиях по отношению к России. Собранную информацию женщина передавала по каналам электронной связи, а также во время личных поездок в Крым и Москву. Против бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

«Женщина также должна была изучить общественно-политическую ситуацию в южном регионе нашей страны. Фактически она передала РФ данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, негосударственных международных фондов и организаций, а также отдельных политических и общественных деятелей», — сообщает СБУ в Facebook.

В украинских СМИ операцию СБУ назвали ответом на действия российских спецслужб, которые ранее 20 августа задержали семерых человек за попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса.
﻿В ФСБ указали, что граждане Украины Андрей Байдала (подозревается в причастности к убийству лидера ДНР Александра Захарченко) и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию главы департамента контрразведки СБУ, планировали несколько похищений и убийств россиян. По версии Москвы, украинские спецслужбы для своих целей наняли российских преступников за 200 тысяч долларов. В Киеве заявление российской стороны назвали фейком.
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Комментарии 28
В мире , Украина , Александр Захарченко , ФСБ , СБУ , Москва , Республика Крым , Херсон
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