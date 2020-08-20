СБУ раскрыла российскую агентурную сеть

Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии действовавшей на территории Херсонской области агентурной сети ФСБ России, которой руководила бывшая сотрудница местной администрации. По версии украинских спецслужб, женщина была завербована во время поездки в Крым в 2015 году и передавала Москве информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ.
К полученным от ФСБ задачам, сообщили в Киеве, экс-чиновница также привлекала других жителей Херсона, которые были замечены в симпатиях по отношению к России. Собранную информацию женщина передавала по каналам электронной связи, а также во время личных поездок в Крым и Москву. Против бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
«Женщина также должна была изучить общественно-политическую ситуацию в южном регионе нашей страны. Фактически она передала РФ данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, негосударственных международных фондов и организаций, а также отдельных политических и общественных деятелей», — сообщает СБУ в Facebook.
В украинских СМИ операцию СБУ назвали ответом на действия российских спецслужб, которые ранее 20 августа задержали семерых человек за попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса.
В ФСБ указали, что граждане Украины Андрей Байдала (подозревается в причастности к убийству лидера ДНР Александра Захарченко) и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию главы департамента контрразведки СБУ, планировали несколько похищений и убийств россиян. По версии Москвы, украинские спецслужбы для своих целей наняли российских преступников за 200 тысяч долларов. В Киеве заявление российской стороны назвали фейком.