СБУ раскрыла российскую агентурную сеть

«Женщина также должна была изучить общественно-политическую ситуацию в южном регионе нашей страны. Фактически она передала РФ данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, негосударственных международных фондов и организаций, а также отдельных политических и общественных деятелей», — сообщает СБУ в Facebook.