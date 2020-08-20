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Меркель заявила, что ситуация вокруг Навального должна быть «быстро прояснена» 

ТАСС 16 минут назад
Меркель отреагировала на ситуацию вокруг Навального
Фото: ТАСС
Ситуация вокруг Алексея Навального должна быть прояснена, требуется транспарентность, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в форте Брегансон. Трансляцию провели немецкие телеканалы.

"Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать", — сказала она.

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По ее словам, "это должно быть сделано транспарентно".
Канцлер пожелала Навальному выздоровления.
В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Его увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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В мире , Политика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Германия , Франция
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