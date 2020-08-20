Меркель отреагировала на ситуацию вокруг Навального

"Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать", — сказала она.

По ее словам, "это должно быть сделано транспарентно".

Канцлер пожелала Навальному выздоровления.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Его увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.