Белоруссии милиционеры задержали главу стачечного комитета МАЗа Евгения Бахвалова, а лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет . Кроме того, в городе Солигорск силовики задержали Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета, который представлял интересы бастующих на предприятии «Беларуськалий».

Белорусские милиционеры задержали председателя стачечного комитета Минского автозавода (МАЗ) Евгения Бахвалова, сообщает РБК со ссылкой на представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

Лидера же забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского вызвали в Следственный комитет, сообщает портал TUT.BY.

«Дылевский надеется, что «выпадет» из движения бастующих только на сутки, а затем надеется координировать протесты вновь», — рассказали на предприятии.

Кроме того, в городе Солигорск силовики задержали Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета, который представлял интересы бастующих на предприятии «Беларуськалий».

«Мы с ним не успели поговорить. Был слышен только его разговор с какими-то людьми. Он спрашивал: «Кто вы такие, зачем вы меня остановили, почему перегородили дорогу и не даете проехать?»

Просил вызвать ГАИ , если с машиной что-то не так. После того, как он сказал, что никуда не собирается ехать, телефон отключился. С тех пор он не выходит на связь, — детализировали горняки.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ выразил мнение, что в стране пытаются «раскачать» государственные предприятия.

«Идет попытка раскачать государственные предприятия, то есть там, где наниматель — государство, противопоставить работника государству», — сказал Головченко.

Днем ранее сообщалось, что официальные профсоюзы Белоруссии готовы оказывать правовую и материальную помощь пострадавшим при протестах гражданам. Об этом заявил глава Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) Михаил Орда на сайте федерации.

«У нас есть правовая инспекция, там работают высококлассные юристы, и мы готовы оказать пострадавшим правовое сопровождение, причем не важно, состоит человек в профсоюзе, или нет», — отметил глава ФПБ.

По словам Орды, некоторые пострадавшие в настоящее время проходят реабилитацию в профсоюзных санаториях.

Кроме того, первичные профсоюзы на предприятиях оказывают пострадавшим и материальную помощь, добавил глава федерации.

Также в четверг, 20 августа, Генпрокуратура республики завела уголовное дело из-за создания Координационного совета трансфера власти. Об этом заявил глава ведомства Александр Конюк

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса», — цитирует Конюка агентство Sputnik.

По статье о «Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» белорусы могут получить до пяти лет лишения свободы. Генпрокурор Белоруссии отметил, что деятельность совета не предусмотрена законом, поэтому она является неконституционной.

«Группой граждан Белоруссии 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целью которого, в том числе, заявлена организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства», — подчеркнул Конюк.

По его словам, некоторые члены совета поняли «незаконность своих действий» и вышли из состава организации. Они также заявили о том, что не согласны с «целями его деятельности».

Конюк отдельно подчеркнул направленность деятельности Координационного совета.

«Создание и деятельность подобного органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда безопасности страны», — уверен генпрокурор.

Программа Координационного совета Белоруссии — это «кошмарный сон», заявил Роман Головченко. По его словам, программа КС предполагает выход Белоруссии из интеграционных экономических объединений.

«Кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется», — заявил он.

При этом госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии начать переговоры с оппозиционным Координационным советом страны.