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Профессор Збигнев Рау станет главой МИД Польши 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
В Польше назначен новый глава МИД
Фото: Газета.Ru
Новым министром иностранных дел Польши станет бывший председатель комитета Сейма по иностранным делам профессор Збигнев Рау. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

"Профессор Рау занимается международной тематикой много лет, он профессор права, занимается трансатлантическими вопросами", — сказал премьер.

Рау сменит на посту главы МИД подавшего во вторник в отставку Яцека Чапутовича. Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович накануне ушел в отставку по собственному желанию.
Чапутович занимал пост главы министерства с января 2018 года.
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В мире , Европа , Яцек Чапутович , МИД , ИТАР-ТАСС , Польша
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