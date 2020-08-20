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Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг находящегося в реанимации Навального 

ТАСС 20 минут назад
Соединенные Штаты следят за ситуацией вокруг Алексея Навального, который находится в реанимации одной из омских больниц. Об этом сообщил в четверг американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.
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Американского лидера попросили прокомментировать ситуацию вокруг Навального.

"Мы этого еще не видели. Мы следим за этим. [Госсекретарь США] Майк [Помпео] скоро проинформирует [меня об этом]", — ответил Трамп.

Утром 20 апреля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, направлявшийся из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он помещен в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.
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В мире , Видео , Политика , Алексей Навальный , США
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